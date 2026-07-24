Ardanuç'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ardanuç'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ardanuç\'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ardahan-Ardanuç yolunda kaza sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Ardanuç'ta gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, memleketleri Artvin'in Ardanuç ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam köyü mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile 74 AAL 209 plakalı SUV tipi aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Tümer Dede, Nurdan Dede, Engin Okumuş ve Erden Okumuş yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden dört kişinin de Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yaylacık (Solyana) köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber, ilçede ve köyde büyük üzüntüye neden oldu.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Artvin'in Ardanuç ilçesine getirildi. Tümer Dede, Nurdan Dede, Engin Okumuş ve Erden Okumuş için Ardanuç Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Yakınlarının ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninin ardından dört kişi, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yaylacık (Solyana) Köyü Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Ardahan, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardanuç'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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