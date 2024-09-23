Arguvan\'da Depoda Yangın: Tonlarca Odun Yandı

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde depoda çıkan yangında tonlarca odun yandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Araguvan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.'ya ait içerisinde 3 ton odunun bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında odunlar ile birlikte çeşitli malzemeler de yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA