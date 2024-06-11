Arhavi'de Gürcistan plakalı araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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Artvin'in Arhavi ilçesinde Gürcistan plakalı araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.45 sıralarında, Arhavi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Hopa istikametine seyir halinde olan IC-111-IC Gürcistan plakalı araç ile Hopa istikametinden Arhavi istikametine seyir eden Osman Kavaklı (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kavaklı burada tedavi altına alındı. Dün gece saatlerinden itibaren sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu genç yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. - ARTVİN