Arıza yapan asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Arıza yapan asansörün kabini havada asılı kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan köprünün asansörü arıza yapınca vatandaşlar kabinde mahsur kaldı. Kabin havada asılı kalırken, asansörün elektrik tesisatından çıkan duman korkuya sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Olay, İzmit ilçesi Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör kabini havada asılı kaldı. Asansörün elektrik tesisatında da dumanlar yükselirken durumu fark eden güvenlik ekipleri vatandaşları kurtarmak için uzun süre çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansör kapısı açılarak vatandaşlar kurtarıldı. Kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.
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