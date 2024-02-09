Arıza yapan asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi tamamen teamüllere uygun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin tamamıyla teamüllere uygun bir işlem olduğunu belirtti. Kurtulmuş, CHP'nin iptal istemiyle AYM'ye başvurusuna ilişkin olarak ise "Bu işlemde bir usul hatası yoktur. Bu, bir milletvekilliğinin düşürülmesi değil, milletvekilliğinin düşmesidir. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, göreceğiz" diye konuştu.