Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı: 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı: 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk ve 5 kişi yaralandı. Bayram dönüşü yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Arıza yapan hafif ticari araca arkadan çarpan kamyonun çarpmasıyla meydana gelen kazada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

20.06.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı

KARABÜK - Karabük'te bir çocuğun ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bayram dönüşü memleketlerinden dönen bir ailenin bulunduğu hafif ticari aracın arıza yapması sonucu meydana gelen kazanın o anlara ait görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında meydana geldi. Çerkeş ilçesinden Gerede ilçesine doğru seyir halinde olan A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Aktaş Kalesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen ve bir arıza yapan Ü.S. idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S., ile aynı araçta bulunan yolcular A.S., C.A.S. (1), A.K.S., M.S. ve M.E.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 9 yaşındaki M.E.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Kemikli rampalarında yer alan bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Karabük, trafik, Çocuk, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı: 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı: 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement