Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı: 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

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6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Arıza yapan hafif ticari araca böyle çarptı

KARABÜK - Karabük'te bir çocuğun ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bayram dönüşü memleketlerinden dönen bir ailenin bulunduğu hafif ticari aracın arıza yapması sonucu meydana gelen kazanın o anlara ait görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında meydana geldi. Çerkeş ilçesinden Gerede ilçesine doğru seyir halinde olan A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Aktaş Kalesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen ve bir arıza yapan Ü.S. idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S., ile aynı araçta bulunan yolcular A.S., C.A.S. (1), A.K.S., M.S. ve M.E.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 9 yaşındaki M.E.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Kemikli rampalarında yer alan bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.