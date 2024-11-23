Arka Sokaklar\'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

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Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen konu izleyicilerin tepkisini çekti. Dizinin son bölümünde çocuk istismarı konusu ele alındı.

MESUT KOMİSER, TARİKAT LİDERİNE TOKAT ATTI

Mesut Komiser karakteri,"Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yönelttiği tarikat liderine tokat attı. Bir diğer sahnede ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti.

"DİZİ KALDIRILSIN" ÇAĞRISI

Dizi, sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin kaldırılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.