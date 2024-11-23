2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen konu izleyicilerin tepkisini çekti. Dizinin son bölümünde çocuk istismarı konusu ele alındı.
Mesut Komiser karakteri,"Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yönelttiği tarikat liderine tokat attı. Bir diğer sahnede ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti.
Dizi, sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin kaldırılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi izleyicileri ayaklandırdı - Son Dakika
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