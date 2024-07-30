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Arkadaşını bıçakladıktan sonra cep telefonu kamerası ile görüntüsünü çekti

ANKARA - Başkentte bir şahıs kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile tartıştığı arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Çekici (20), kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile arkadaşı Hasan Esen'i olayın yaşandığı yere çağırdı. Çekici, arkadaşı Esen'i evden getirdiği bıçak ile boynundan yaraladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda Çekici'nin elindeki bıçağı Esen'e savurduğu ve Esen'in bıçak darbesi ile yere yığıldığı anbean kaydedildi. Ayrıca, Çekici'nin cep telefonu ile yerde yatan Esen'i kaydettiği de görülüyor.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Çekici'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.