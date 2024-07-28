Arkadaşıyla sohbet ederken üstüne 500 litrelik su deposu düştü - Son Dakika
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Arkadaşıyla sohbet ederken üstüne 500 litrelik su deposu düştü

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Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşıyla sohbet eden genç, 5. kattan halatla taşınan 500 litrelik su tankının üzerine düşmesi sonucu küçük sıyrıklarla atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda genç, hastanede tedavi gördükten sonra ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

28.07.2024 13:35
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Arkadaşıyla sohbet ederken üstüne 500 litrelik su deposu düştü...O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada genç, olayı küçük sıyrıklarla atlattı

MERSİN - Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşıyla sohbet eden gencin üzerine, 5. kattan halatla taşınan 500 litrelik su tankı düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada genç, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, bir arkadaşıyla apartman altındaki cadde üzerinde sohbet eden 19 yaşnndaki Alparslan Öztürk'ün üzerine, 5. katın çatısından sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin 500 litrelik su deposu düştü. Su deposunun korkuluğa çarparak şiddetini yitirmesi ile olayı sıyrıklarla atlatan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bölge esnafından İbrahim Güver, iki genç cadde üzerinde sohbet ederken, çatıdan sökülen su tankının apartmandan indirilirken ipin kopması sonucu birinin üzerine düştüğünü söyledi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan 25 Temmuz tarihinde meydana gelen olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Alparslar Öztürk'ün cadde üzerinde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada apartmanın çatısından su tankının üzerine düştü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşıyla sohbet ederken üstüne 500 litrelik su deposu düştü - Son Dakika

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