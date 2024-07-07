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Arkadaşları ile serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nden cansız bedeni çıktı

Çocuğun cansız bedeni yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde arkadaşları ile serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşlarındaki yabancı uyruklu Abdullah Qaıd Shareef Shareff sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çocuğun cansız bedenini nehre girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzaklığında buldu.

Olay, Erenler ilçesi Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu çocuk, serinlemek için arkadaşları ile birlikte Sakarya Nehri'ne girdi. Girdiği suda akıntıya kapılan çocuk bir anda gözden kayboldu. Çocuğun paniğe kapılan arkadaşlarının ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Suda sürüklenen çocuğu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaklaşık 1 saat sonra çocuğun cansız bedeni, suya girdiği yerin 3 kilometre kadar uzaklığında bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilen çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.