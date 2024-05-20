Arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip ağrı kesici alıp uyuyan ünüversite öğrencisi yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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Arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip ağrı kesici alıp uyuyan ünüversite öğrencisi yatağında ölü bulundu

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Bartın'da bir üniversite öğrencisi olan İrem Er, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu. İrem Er'in başının ağrıdığını söyleyip ağrı kesici aldıktan sonra uyuduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.05.2024 15:32
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BARTIN'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan üniversite öğrencisi İrem Er (24), yatağında ölü bulundu.

Olay, Bartın- Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrem Er'in otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip ağrı kesici alıp uyuyan ünüversite öğrencisi yatağında ölü bulundu
Kaynak: DHA

Bartın Devlet Hastanesi, Kredi Yurtlar Kurumu, Baş Ağrısı, Bartın, 3.Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip ağrı kesici alıp uyuyan ünüversite öğrencisi yatağında ölü bulundu - Son Dakika

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