Arnavutköy'de Aile Katliamı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Aile Katliamı

Arnavutköy\'de Aile Katliamı
11.07.2026 18:09
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Uzaklaştırma kararı olan şahıs, eski eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti. Cenazeler teslim alındı.

Arnavutköy'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahsın, eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten intihar ettiği olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana gelmiş, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın, başka biriyle evlendiğini duyunca eve gelmişti. İddiaya göre, şahıs eve girer girmez yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş açmış ardından 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı vurmuştu. Evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen şahsın, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamamıştı. Gökkaya, tüfekle kendini vurup intihar etmişti.

Cenazeler teslim alındı

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Cenazeler, işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Şiddet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Aile Katliamı - Son Dakika

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