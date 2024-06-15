Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini 'Sahte İBAN' yöntemiyle böyle dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini 'Sahte İBAN' yöntemiyle böyle dolandırdılar

Arnavutköy'de Kurban Bayramı öncesinde mağaza yoğunluklarını fırsat bilerek dolandırıcılık yapan bir kadın ve bir erkek, bir ayakkabı mağazasına gelerek toplu alışveriş yapacaklarını ve ödemeyi IBAN aracılığıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Aynı kişilerin başka mağazalardan da benzer şekilde dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

15.06.2024 03:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini "Sahte İBAN" yöntemiyle böyle dolandırdılar

Arnavutköy'de Kurban Bayramı öncesinde mağaza yoğunluklarını fırsat bilerek dolandırıcılık yaptılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de ayakkabı mağazası sahibi İlhan Atmaca, iddiaya göre sahte IBAN ödeme yöntemiyle dolandırıldı. Mağazaya gelen bir kadın ve bir erkek, toplu alışveriş yaparak ödeme esnasında nakit paraları olmadığını ve ödemeyi IBAN aracılığıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Atmaca, şahıslardan şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de bulunan bir ayakkabı mağazasına gelerek bayram öncesi alışveriş yapan şahıslar işletmeyi IBAN'a ödeme yapacağız diyerek dolandırdılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, işletmeci şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler, ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Bu olayın ardından, aynı kişilerin Arnavutköy'de bulunan birkaç mağazadan daha alışveriş yaparak benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

"Diğer mağazalardan da aynı şekilde alışveriş yaptıklarını öğrendim"

Yaşanılanları anlatan işletmeci İlhan Atmaca, "24 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Biz hırsızlıklarla karşılaşıyorduk ancak hırs hırsızlık teknolojinin gelişmesi ile değişik haller aldı. Önceden insanların ellerine alarak çaldığını görürdük şimdi internet üzerinden hırsızlık yapılıyor. Buraya gelip alışverişlerini yaptılar bizde bayram üzeri bayram alışverişi yaptıklarını düşündük. Ödeme kısmına geçince nakit paraların olmadığını ve IBAN'a ödeme yapacaklarını söylediler. Fotoğrafını çekip İBAN'ıma attığını ve parayı gönderdiğini söyledi ve ekrandan bir şey gösterdi. Değişim fişlerini verdim hesaba düşünce fiş kesecektim ancak hesabıma para bir türlü düşmedi. Ertesi günü gelir diye düşündüm bazı bankalar bir gün bekletiyor. Bir yanlışlık olabileceğini de düşündüm. Baktım bir gün sonra da para gelmedi diğer mağazalardan da aynı şekilde alışveriş yaptıklarını öğrendim. Gittim arkadaşlarıma sordum fotoğraflarını gösterdim. Onlara da hesaplara ödeme geçeceklerini söylemişler ama para gelmemiş. Bizdeki görüntülere bakıldığında zaten elleri doluydu birçok mağazaya gidip insanları iyice dolandırmışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Alışveriş, Dolandırıcılık, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini 'Sahte İBAN' yöntemiyle böyle dolandırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de bayram öncesi mağaza sahibini 'Sahte İBAN' yöntemiyle böyle dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement