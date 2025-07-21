Arnavutköy'de Bekçilerle Kuryeler Arasında Arbede

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bekçilerle bir kurye arasında kimlik kontrolü esnasında çıkan tartışma, onlarca kuryenin olaya dahil olmasının ardından kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbedede bir bekçi hafif yaralanırken, kimliğini vermeyen kurye gözaltına alındı. Öte yandan, kuryeler ve bekçiler arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileriyle bir motosikletli kurye arasında kimlik kontrolü sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya onlarca kurye dahil olunca bir anda ortalık karıştı. Kimlik vermek istemeyen bir kurye ile bekçiler arasında yaşanan sözlü tartışma çevredeki diğer kuryelerin de müdahil olmasıyla kalabalık bir gruba dönüştü. Tartışma sırasında bir kuryenin attığı kask bekçiye isabet etti, bekçi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kalabalığı dağıttı. Kimliğini vermemekte ısrar eden kurye gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Arbede anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL