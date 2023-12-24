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Arnavutköy'de beton silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de beton silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı

Arnavutköy'de bulunan bir beton santrali silosuna düşen işçinin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İşçinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Arnavutköy\'de beton silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı
24.12.2023 - 22:39,  Güncelleme: 22:42
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Arnavutköy'de bakım yaparken beton silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de beton santrali silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı.

Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde hazır beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşanan olayda Ersin Koranisimli işçi, bakım yapmak için metrelerce yükseklikteki beton santrali silosuna tırmandı. Çalışırken dengesini kaybeden Koran, silonun içerisine düştü. Olayda feci şekilde hayatını kaybeden Koran'ı çıkarmak için ekipler seferber oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden işçi itfaiye yardımı ile düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastane morguna kaldırılan işçi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de beton silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı - Son Dakika


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