Arnavutköy\'de Çatı Yangını

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İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Şirindere Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL