Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler

Geniş Video İzle

Arnavutköy'de 2 çocuk annesi Serpil Gül'ü sokak ortasında katleden Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bir süre bekledikten sonra teslim oldu. O anlara şahit olan mahalleli, koşup Harun Gül'ü linç etti.

10.08.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül ile Harun Gül, 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi. İkili arasında bu sabah ise 'Çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurarak öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül silahıyla birlikte teslim oldu. Gül, polise teslim olduğu anda koşup gelen mahalleli tarafından linç edildi.

Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler
Kaynak: İHA

Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa POLAT: 2018 Temmuz ayında açtığım dava 2023 Kasım ayında sonuçlandı ve hala bölge adliye mahkemesi daha onamadı. Onasa bile bir de Yargıtay sürecini bekleyeceğim. Boşanmaları engellemek adına yıllar süren davalar yüzünden çoğu kadın mezara çoğu erkek mahpusa düştü. 282 3 Yanıtla
  • Ahmet null: bu ne rahatlik yaa. arkadaş hic mi caydiricilkk olmaz. cinayet islemekten korkmayan bir millet var. sadece memurlar islerini kaybetmemek sicilini bozmamak icin suca karismamaya calisiyor. diger insanlarin tamami suc islemekten korkmuyor 217 22 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: mahallelinin ellerine sağlık 165 34 Yanıtla
  • adem celik: Kısasta sizin için hayat vardır. Şimdi bu adamın hakkı ölüm değilde nedir biri açıklasın bana hapishanede belki ölene kadar buna yemek verip yaşatacaklar adalet bunun neresinde 94 7 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: çünkü yasalarimiz suçluyu koruyor suçsuz vatandaşı korumuyor..nokta bir bilen. ama avrupada böyle değil yasalar. 82 6 Yanıtla
  • Abdurrahman Bozan: mahallenin eline sağlık 73 10 Yanıtla
  • Okay Örüm: Ülke olarak sıyırıyoruz 74 3 Yanıtla
  • Muhammed Egi: yazık gunah şimdi o çocuklar ne olacak 65 5 Yanıtla
  • Ahmet Murat Metin: En büyük neden mahkemelerde süren uzun boşanma süreleri. Ben 8 yılda boşanabildim. Boşayın gitsin milleti kardeşim. Herkes hayatına baksın. annesini kardeşini kızını öldüren çok az, dikkat ederseniz çoğu boşanma aşamasındaki eşini öldürüyor. Belediye evlendiriyor Adalet bakanlığı boşuyor saçmalığa bak. 70 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yazıklar olsun. Toplumumuz maalesef ne hallere geldi. Bunu yapan adam değil olamaz. Kanuna güveniyorum. Umarım Ağır Ceza Mahkemesi gereğini yapar ama bir Can kaybettik. 41 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden açılıyor Instagram saat 21.30'da yeniden açılıyor
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement