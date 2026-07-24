Arnavutköy'de Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Denize Giriş Yasaklandı

Arnavutköy\'de Denize Giriş Yasaklandı
24.07.2026 09:00
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Şiddetli rüzgar nedeniyle Arnavutköy'de denize girişler yasaklandı; cankurtaranlar vatandaşları uyarıyor.

Arnavutköy'de, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle Kaymakamlık tarafından denize girişler yasaklandı. Yasağa rağmen bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte deniz kıyısında vakit geçirmeye devam etmesi dikkat çekti. Sahil boyunca devriye gezen cankurtaranlar ise vatandaşları dalgalardan uzaklaştırmak için adeta seferber oldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz kıyısında dalga boyu yükseldi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Arnavutköy Kaymakamlığı'nca vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girişlere izin verilmedi. Yasağa ve yüksek dalgalara rağmen bazı vatandaşların sahilde, denize oldukça yakın noktalarda çocuklarıyla vakit geçirmeye devam ettiği görüldü. Zaman zaman kıyıya sert şekilde vuran dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, cankurtaranların uyarılarıyla denizden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Cankurtaranların zorlu mesaisi kamerada

Denize girişlerin yasaklanmasıyla birlikte sahilde görev yapan cankurtaranlar da yoğun mesai yaptı. Sahil boyunca sürekli devriye atan ekipler, tehlikeli noktalarda bulunan vatandaşları tek tek uyararak kıyıdan uzaklaşmalarını istedi. Bazı vatandaşların yapılan uyarılara rağmen deniz kenarında kalmaya devam etmesi üzerine cankurtaranların defalarca uyarıda bulunduğu görüldü.

Yüksek dalgaların kıyıya vurduğu anlar, çocuklarıyla deniz kenarındaki vatandaşlar ve onları güvenli bölgeye yönlendirmek için yoğun çaba gösteren cankurtaranların zorlu mesaisi kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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