Arnavutköy'de Dondurma Hırsızlığı - Son Dakika
Arnavutköy'de Dondurma Hırsızlığı

15.04.2026 09:15
Arnavutköy'de 3 çocuk, bir kasabın dondurma dolabından ürün aldı; dolapta büyük zarar oluştu.

Arnavutköy'de bir kasap önünde bulunan dondurma dolabından gece saatlerinde ürün aldığı iddia edilen 3 çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Dolabın kapağının açık bırakılması nedeniyle çok sayıda ürünün de eriyerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan bir kasap önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen 3 çocuk, dondurma dolabının kapağını açarak içerisinden ürün aldı. Çocukların bir süre sonra tekrar gelerek aynı şekilde dolaptan dondurma aldığı öne sürüldü.

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayın ardından yapılan ihbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 3 çocuk yakalanarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

"Dolabın kapağını açık bıraktıkları için ürünler eridi"

İşletme sahibi Mehmet Reşat Görgüz, "Akşam saatlerinde dükkanımızı kapatıp eve gittik. Saat 22.00 sıralarında buraya gelmişler. Bir grup çocuk dolabın kapağını açıp dondurma almış. Daha sonra gidip tekrar gelmişler. Bu şekilde birkaç kez gidip gelmişler. Yaklaşık 2 bin TL'lik zararımız var. Sadece dondurma almaları değil, dolabın kapağını açık bıraktıkları için içerdeki dondurmaların hepsi eriyerek kullanılamaz hale geldi. Biz de şikayetçi olduk. Bu yaşta böyle bir alışkanlık kazanmalarını istemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Dondurma Hırsızlığı - Son Dakika

SON DAKİKA: Arnavutköy'de Dondurma Hırsızlığı - Son Dakika
