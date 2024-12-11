Arnavutköy'de El Arabalı Hırsızlık

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El arabasıyla gelip inşaat malzemelerini çaldılar...O anlar kamerada

Arnavutköy'de inşaat ustasının deposundan 100 bin TL'lik inşaat malzemesi çaldılar

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de el arabasıyla gelen 2 kişi, inşaat malzemelerinin depolandığı alanın kilidini kırarak yaklaşık 100 bin TL'lik inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, malzemeleri çalınan inşaat ustası malzeme eksikliğinden dolayı işe gidemedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde inşaat ustası Sami Yılmaz'ın iş malzemelerini koymak için kiraladığı depoya gelen el arabalı hırsızlar depo içerisinde bulunan 100 bin TL'lik inşaat yapı malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, hırsızlar tarafından malzemeleri çalınan inşaat ustası işe gidemiyor. Mağduriyet yaşayan usta, polise giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

"Kamerayı fark edince yüzlerini kapamışlar"

Yaşadığı durumu anlatan inşaat ustası Sami Yılmaz, "Gece hırsızlar el arabasıyla gelerek içeriye girmişler. İçeride bulunan makinaları, kabloları, projektörleri ve çok sayıda malzememi çalmışlar. Biz inşaat işiyle uğraşıyoruz burayı da depo olarak kiralamıştık ve ürünlerimizi koyuyorduk. İçeride inşaatta kullandığımız makinalarımız varı hepsi kayıtlı ve faturalıydı yeni almıştık. 2 hırsız gelmişler kamerayı fark etmişler ve yüzlerini kapamışlar hemen. Ben gidip şikayetçi oldum ama bu çaldıkları malzemeleri bedava parasına verecekler mağdur oldum. Bundan sonra alarm falan takarak önlemimizi arttıracağız" ifadelerini kullandı.