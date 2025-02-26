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Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy\'de Fabrika Yangını

İstanbul Arnavutköy'deki bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor.

26.02.2025 21:38
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan depoya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde bulunan bir fabrikanın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan depoda patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Fabrika Yangını - Son Dakika

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