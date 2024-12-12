Arnavutköy'de Genç Kızın Ölümü ve Son Anları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Genç Kızın Ölümü ve Son Anları

Gaye Akel, sevgilisiyle gittiği otel odasında ölü bulundu. Son anları eczane görüntülerinde kayıtlı.

12.12.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde erkek arkadaşıyla gittiği otel odasında ölü bulunan genç kızın, arkadaşıyla odaya girdiği ve sonrasında eczaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın eczanede başını ellerinin arasına alarak fenalaştığı ve koltuğa oturduğu görülüyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi'den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladıktan sonra Arnavutköy'de otele gelmişler ve aynı gece Gaye Akel yaşamını yitirmişti.

Genç kızın ölümünden önceki son anları kameraya yansıdı

Olay günü yaşamanı yitiren Gaye Akel'in birliktelik yaşadığı sevgilisiyle birlikte otel odasına girdiği ve kısa bir süre sonra otelden çıkarak yakında bulunan bir eczaneye gittikleri, eczanede sıra beklerken genç kızın fenalaşarak kafasını iki avucunun arasına aldığı daha sonrasında bir koltukta oturduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız kaydedilen bu görüntülerden birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgilisi C.A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Arnavutköy, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Sağlık, Eczane, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Genç Kızın Ölümü ve Son Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:22 İstanbul’da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:14:14. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Genç Kızın Ölümü ve Son Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.