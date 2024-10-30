Arnavutköy'de bir grup genç yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine tırmandı. Tehlikeli oyunlarını aynı zamanda kayıt altına alan gençler adeta facianın eşiğinden döndü.
Arnavutköy'de bir grup genç yüksek enerjili elektriğin geçtiği yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Direğe tırmandıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden gençler tehlikeli oyunun farkına varmadı. Facianın eşiğinden dönen gençler, direğe tırmanma anlarını görüntüledi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Gençlerin Tehlikeli Oyunu - Son Dakika
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