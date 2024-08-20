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Arnavutköy'de geniş kapsamlı asayiş uygulaması

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri kapsamlı bir uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 955 şahıs ve 326 araç incelendi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri dün akşam saatlerinde ilçe genelinde bir çok noktada kurulan uygulama noktalarıyla denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 944 şahıs ve 326 araç incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 4 aranan şahıs, 5 yoklama kaçağı yakalanarak karakola götürüldü. Durdurulan araçlardan birinde ise 5,59 gram uyuşturucu madde ve 1 uyuşturucu hap ele geçirilirken trafik düzenlemesine uygun olmadığı tespit edilen sürücülere 83 bin 370 TL para cezası kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin ilçe binasından çıkarak uygulama noktalarına gittiği anlar Drone ile havadan görüntülendi.