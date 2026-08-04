Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Devrildi

Arnavutköy\'de Hafriyat Kamyonu Devrildi
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Yumuşak zeminde kayma sonucu devrilen kamyonda sürücü yaralandı, tedavi altına alındı.

Arnavutköy'de bir şantiye alanında, iddiaya göre yumuşak zeminde meydana gelen kayma sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan 50 yaşındaki sürücü Turgay Kelez, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sazlıbosna Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun bulunduğu yumuşak zeminde henüz bilinmeyen bir nedenle kayma oluştu. Zeminin kaymasıyla hafriyat kamyonu yan yatarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Turgay Kelez için ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Kelez'in tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika

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