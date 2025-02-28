Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Yandı

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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca İhsaniye yolu üzerinde bir hafriyat kamyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, kamyonu durdurarak araçtan indi. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, ekiplerinin olay yerine geç geldiği iddia edilirken, söndürme çalışmaları sonrası yandın söndürüldü. Siyah dumanların yükseldiği hafriyat kamyonunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.