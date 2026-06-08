Arnavutköy\'de okulun havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu kurtarıldı

Arnavutköy'de okulun havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu ekiplerce kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sabri Akın İlkokulu İBB Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula tadilat için giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri havalandırma boşluğundan karga sesi geldiğini duydu. Ekipler karga yavrusunun yerini tespit etti. Havalandırma boşluğuna giren bir kişi karga yavrusunu kurtardı. Yıkanarak ekmek verilen yavru karda ardından okul bahçesine bırakıldı. - İSTANBUL