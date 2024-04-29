Arnavutköy'de Bir Şahıs İETT Durağını Kaldırım Taşıyla Kırdı

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Arnavutköy'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına atarak camını kırdı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Şirindere mevkiinde bulunan İETT durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını durağın camına fırlattı. Atılan taşla İETT durağının camı kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL