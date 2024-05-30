Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik Yaşandı

Arnavutköy\'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik Yaşandı

Arnavutköy'de yapılan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sırasında vatandaşlar ile yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Arnavutköy Belediyesi, deprem dirençli kent üretmek için kaçak yapılarla mücadele ve yıkımın önemine vurgu yaptı.

30.05.2024 15:19  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de sabah saatlerinde kaçak yapıların yıkılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlar ile yıkım ekipleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Yıkımlar devam ederken Arnavutköy Belediyesi'den açıklama geldi. Çalışmayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak, "Deprem dirençli kent üretmenin birinci adımı, kaçak yapıyla mücadele ve kaçak yapıların yıkımından geçmektedir" dedi.

Arnavutköy'de Yıkım ekipleri yeşil alan, dere koruma kuşağı, kendi parsellerine ya da başka bir vatandaşın parseline yapılmış kaçak yapıları bugün yıkmaya başladı. Yapılan yıkım çalışmaları esnasında polise saldırarak taş ve sopa atan onlarca kişi gözaltına alındı. Yıkımlar devam ederken Arnavutköy Belediyesi'den açıklama geldi.

Arnavutköy Belediyesi adına açıklama yapan Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "Şubat ayında gerçekleşen, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş depreminin kendisini ve acılarını unutmuş değiliz. Bu deprem sonrası bütün bilim insanları deprem dirençli kent üretime, depreme dayanıklı yapı üretme kavramını yüksek sesle dile getirdiler. Deprem dirençli kent üretmenin birinci adımı malumunuz üzere kaçak yapıyla mücadele ve kaçak yapıların yıkımından geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili hazırlık yaptıklarını kaydeden Paralı, "Dolayısıyla bizler hem bireysel olarak hem de kent yöneticileri olarak sorumlu olduğumuz alanlarda gerekli tedbirleri almak istiyoruz. Bu tedbirlerin başında da kaçak yapıyla mücadele kavramı yer almaktadır. Bizler ilçemiz genelinde son birkaç ay içerisinde yapılmış, tamamı kaçak olan içerinde insanların yaşamadığı henüz inşaat halinde olan yerlerin yıkımıyla alakalı bir program icra ediyoruz" diye konuştu.

"Yıkmış olduğumuz yapıların tamamında. Yüzde yüzünde yaşam yoktur."

Kaçak yapılarla ilgili kişilere tebligatta bulunulduğu gerekli çalışmaların yapılmaması üzerine yıkım çalışması başlattıklarını belirten Paralı, "Yıkmış olduğumuz yapıların tamamında yaşam yoktur. Yani bunlar henüz inşaat halinde olan kaçak yapılardır ve bu yapılar eğer bugün belediye marifetiyle yıkılmaz ise tıpkı Kahramanmaraş depremindeki gibi annelerin ağıt yaktığı, babalarının çocuklarının elini tutup enkaz altında, enkaz başında bekledikleri gibi acıların yaşanacağı, fotoğrafların izleneceği, görüleceği olaylara sebebiyet verecektir" şeklinde konuştu.

Yıkımın yapıldığı bölgelerde imar planlarının yapıldığını söyleyen Paralı, "Mülkiyet problemini çözmüştür. Parselasyon planlarını tamamlamıştır. Dolayısıyla aslına bakarsanız oradaki vatandaşlarımız kendi mülklerinde belediyeye müracaat ederek bilim ve teknik ışığında ruhsat alarak depreme dayanıklı, yaşanılabilir yapılar yapabilirler. Bunu tercih edebilirler. Buna engel bir durum yok. Şu ana kadar ilçemiz genelinde 151 yapı tespit edilmiştir. Bunların yaklaşık 70 kadarı bugün itibarıyla yıkılmış ve yıkım tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Deprem, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:31:55. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement