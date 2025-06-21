Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında darbedildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında darbedildi

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Arnavutköy\'de bir kadın sokak ortasında darbedildi
21.06.2025 19:08
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Arnavutköy\'de bir kadın sokak ortasında darbedildi
Haber Videosu

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında yanındaki şahıs tarafından darbedildi. Şiddet anı cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadına bağırmaya başladı.

BİR KADIN SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ

Kısa sürede tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Saldırgan yanındaki kadını darbetti.

ÇEVREDEKİLER İZLEMEKLE YETİNDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anında çevrede bulunan vatandaşların müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve görüntülerde yer alan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    kadir şeker olayı tüm erkekler bilir gerek yok müdahaleye 23 0 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Bir olup beraber olup insanca yaşamayı öğrenemedikten sonra Dünyalar sizin olsada koca bir boşsunuz Lanet olsun size 11 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Kadınlar kadınlıktan çıktı malesef. :rahmetl ninem derdi ki kan kncıktan çıkar diye şimdi faha iyi anlıyorum 1 5 Yanıtla
  • Metin Akbaş:
    Çok kötü kadınlar izliyor gibi 2 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    HAYVAN GİBİ İZLİYORLAR 0 2 Yanıtla
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