İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadına bağırmaya başladı.
Kısa sürede tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Saldırgan yanındaki kadını darbetti.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anında çevrede bulunan vatandaşların müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve görüntülerde yer alan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında darbedildi - Son Dakika
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