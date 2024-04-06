Arnavutköy'de inşaat sahasındaki hafriyatları taşıyan kamyonlar, geçiş güzergahı olarak mahalleyi kullanınca orada yaşan vatandaşlar toz ve trafikten dolayı isyan etti. Mahalleli yolu otomobilleriyle kapatıp eylem yaptı.
İddiaya göre, Arnavutköy Fatih Mahallesi ve Tayakadın Mahallesi Türkköşe mevkiinin bir kısmını kapsayan şantiye alanından hafriyat taşıyan kamyonların, güzergah olarak mahalleyi kullanması vatandaşları çileden çıkardı. Toz, trafik ve bozulan yollardan isyan eden mahalle sakinleri daha önce de yetkililere başvuru yaptıklarını iddia ederek problemin çözülmediğini öne sürdü. Araçlarıyla yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri kamyonların geçişine izin vermedi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çabalarının ardından ikna olan vatandaşlar, yolu açtı.
"Tozdan, dumandan çıkamıyoruz"
Yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri, "Bu arazi ve yol herkesin tapulu arazisi, yani burası devletin yolu değil normalde. Biz kendi tapularımızdan devletimize yol açsın diye yer verdik. Buradaki tüm yol arazisi bu halkın tapulu malı. Biz kapılarımızı, camlarımızı açamıyoruz. Böyle olmaz, bir kamyon geçiyor arkasından koskoca toz bulutu, insanların yaşam alanını kısıtladılar. Çocuklarımız okula giderken, hanımlarımız dışarı çıktığında bizler camilere giderken tozdan çok rahatsız oluyoruz. Yetkililerden bu konuyla alakalı defalarca yardım istedik ama çözüme kavuşmadı. Bugün yolu kapattık araçların geçişine izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Kamyonlar Nedeniyle İsyan: Mahalleli Yolu Kapattı - Son Dakika
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