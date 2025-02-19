Arnavutköy'de Kar Nedeniyle Kazalar ve Araçlar Yolda Kaldı

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Arnavutköy'de kar yağışında araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar karda hareket edemeyen bir otomobili elbirliğiyle kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköyö'de kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü, park halindeki araçlar ise karla kaplandı. Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesinde seyir halindeki bir aracın ise, kara gömüldüğü görüldü. Otomobil karın içinden çıkamayınca çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Elbirliğiyle aracı iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kar nedeniyle bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi.