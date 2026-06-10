Arnavutköy\'de Kaza: Motosikletli Yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki 2 hafif ticari araç, bir otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle kazaya karıştı. Olayda otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 2 hafif ticari araç, bir otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosikletli ise yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletli Mehmet G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL