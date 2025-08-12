Arnavutköy\'de Kedi Kurtarma Operasyonu

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yola çıkacak olan gurbetçi aile araca sıkışan kedi nedeniyle yolculuğa planladıklarından geç başladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde araçtan gelen miyavlama seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye, aracın alt ve motor bölümünde yaptığı kontrollerin ardından ekipman kullanarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, çevredekilerin gözetiminde güvenli alana alınırken, olay yerinde toplanan gurbetçiler ekiplere teşekkür etti. - İSTANBUL