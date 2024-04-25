Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolünden çıkan bir otomobil otoyol kenarında duran bir tıra çarptı. Kazada, otomobilde bulunan bir sağlık personeli ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralılar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

25.04.2024 19:00
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarında duran tıra çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kübra K. isimli sağlık personelinin kontrolündeki 34 LR 0155 plakalı otomobil, iddiaya göre Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağına geldiği esnada kontrolünden çıkarak savruldu. Savrulan otomobil otoyol kenarında yük indirme sırası için duraksayan 47 DA 839 plakalı tıra çarptı. Feci kaza sonucunda araçta bulunan sağlık personeli ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan anne ve çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatırken yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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