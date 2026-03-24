Arnavutköy\'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

Arnavutköy'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç bariyere çarparak durabildi.

Kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, diğer araçların arasında makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan, kazaya neden olan sürücünün tehlikeli şekilde makas attığı anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın diğer araçların arasından hızla geçtiği ve ardından kontrolden çıkarak kaza yaptığı görüldü. - İSTANBUL