Arnavutköy'de maskeli ve çelik yelekli şahısların saldırısı

Arnavutköy'de maskeli ve çelik yelekli şahısların kaldırımda yürüyen 2 kişiye ateş açtığı saldırının görgü tanığı, "Aralarında kan davası ile ilgili husumet varmış. İki şahıs ATM'den para çektikleri sırada diğerleri de zannedersem araçla takip etmişler. 3 kişilerdi ve ellerinde uzun namlulu silahlar vardı" dedi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde gerçekleşti. Caddeye giren 34 FOP 797 plakalı hafif ticari araç bir anda yol ortasında durdu. Duran hafif ticari araçtan inen 3 şüpheli, aralarında kan davası sebebiyle husumet olduğu iddia edilen sokak üzerindeki 2 kişiye doğru koşarak ellerindeki uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yüzleri maskeli olan ve üzerlerinde çelik yelek olan saldırganlar saldırı sonrasında geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay sonrası polis ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
"Aralarında kan davası ile ilgili husumet varmış"
Olayla ilgili konuşan vatandaş Dursun Gökçekli, "Aralarında kan davası ile ilgili husumet varmış. İki şahıs ATM'den para çektikleri sırada diğerleri de zannedersem araçla takip etmişler. Aracı da Esenyurt'tan kiralamışlar. 3 kişilerdi ve ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. 2 kişiye doğru taradılar. Diğerlerinden biri de tabancasını çekti ama ateş etmedi ve kaçtı. Herhangi bir ölü ya da yaralı olmadı. Dükkanlarda isabet yok. Sadece bir kurye motosikletine isabet etti. Şahıslar olaydan sonra kaçtılar. Biz de plakasını emniyet güçlerine verdik. Polis ekipleri hemen geldiler. Yaklaşık 20-25 kez ateş edilmiş" dedi.
Konu ile ilgili konuşan bir diğer vatandaş Sezgin Kahraman ise, "Ben arabamı park ettiğim sırada tam çıkarken seri bir şekilde 3-4 el ateş sesini duydum. 2 kişi kaçıyordu. 3 tane maskeli ve elleri silahlı şahıs ateş etti. Çok şükür can kaybı olmadı. Ateş edilenler yaya şekilde kaçtı. Ben de arabamın arkasında siper aldım. Bir tane mermi motosiklete denk geldi" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de maskeli ve çelik yelekli şahısların saldırısı - Son Dakika
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