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Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna kapı çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna kapı çarptı

Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna, minibüsün kapısı çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy\'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna kapı çarptı
10.01.2024 - 09:14,  Güncelleme: 09:15
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Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna, minibüsün kapısı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüsten inen yabancı uyruklu 14 yaşındaki Hale Hasan Halabo, yürüdüğü sırada minibüs hareket etti. Şoför kapı açık şekilde hızlanınca çocuğun ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, kıvranmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna kapı çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna kapı çarptı - Son Dakika
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