Arnavutköy'de ormanlık alanda araç kundaklandı

Kundaklanan aracın içerisinde uzun namlulu silahlar görüldü

Arnavutköy Boğazköy'de bir ormanlık alanda bulunan otomobil başka bir grup tarafından kundaklandığı söylenirken aracın içinde ise uzun namlulu silahlar görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken çalışmalar sürüyor.