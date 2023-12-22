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Arnavutköy'de ormanlık alanda araç kundaklandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de ormanlık alanda araç kundaklandı

Arnavutköy Boğazköy'de bulunan bir ormanlık alanda park halindeki bir otomobil başka bir grup tarafından kundaklandı. Kundaklanan aracın içinde ise uzun namlulu silahlar olduğu görüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor.

Arnavutköy\'de ormanlık alanda araç kundaklandı
22.12.2023 - 20:04,
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Arnavutköy'de ormanlık alanda araç kundaklandı

Kundaklanan aracın içerisinde uzun namlulu silahlar görüldü

Arnavutköy Boğazköy'de bir ormanlık alanda bulunan otomobil başka bir grup tarafından kundaklandığı söylenirken aracın içinde ise uzun namlulu silahlar görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
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