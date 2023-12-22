Arnavutköy'de ormanlık alanda araç kundaklandı
Arnavutköy Boğazköy'de bulunan bir ormanlık alanda park halindeki bir otomobil başka bir grup tarafından kundaklandı. Kundaklanan aracın içinde ise uzun namlulu silahlar olduğu görüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor.
Arnavutköy'de ormanlık alanda araç kundaklandı
Kundaklanan aracın içerisinde uzun namlulu silahlar görüldü
Arnavutköy Boğazköy'de bir ormanlık alanda bulunan otomobil başka bir grup tarafından kundaklandığı söylenirken aracın içinde ise uzun namlulu silahlar görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA