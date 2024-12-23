Arnavutköy\'de Oto Ses Sistemleri Dükkanına Silahlı Saldırı

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İstanbul'un Arnavutköy'de bulunan bir oto ses sistemleri satan işyerine gece saatlerinde motosikletle gelen 2 kişi işyerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kurşunlar ürünleri ve duvarları deldi. işyeri sahibi Serdar Topçu, "Benim evim buranın üst katı kimseyle bir problemim yoktu neden olduğunu anlamadım. 2 hafta önce aşağı sokakta da bir dükkanı kurşunlamışlar. Dün akşam gece yarısına kadar oturduk biz çıktıktan 1 saat sonra olay oldu. biran önce yapanların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işletmede gerçekleşti. Gece saatlerinde işyerinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen 2 kişiden biri elindeki silahla işyerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar kepengi ve içerideki ürünleri delerek duvarlara isabet etti. Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

"2 hafta önce aşağı sokakta da bir dükkanı kurşunlamışlar"

Olaydan yaklaşık 1 saat önce kepenkler kapalı şekilde içeride vakit geçiren ve yara almaktan şans eseri kurtulan işyeri sahibi Serdar Topçu, "Ben burada hem hobi olarak hem de ekstra iş olarak ses sistemi işi yapıyorum. Sadece tanıdığım bildiğim insanlarla çalışıyorum. Şuna kadar hiç böyle bir olayla karşılaşmadım işyerim 00.30'a kadar açıktı. Eve çıktıktan 1 saat sonra sesleri duyduk ve aşağı indiğimizde motosikletle gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve daha sonra gittiklerini gördük. Benim evim buranın üst katı kimseyle bir problemim yoktu neden olduğunu anlamadım. 2 hafta önce aşağı sokakta da bir dükkanı kurşunlamışlar. Kamera kayıtları polisler tarafından incelendi plaka bulunamadı ama çalışmaları devam ediyor. Hava soğuk olduğu zaman biz kepenki kapatıp içeride oturuyoruz dün akşam gece yarısına kadar oturduk. Biz çıktıktan 1 saat sonra olay oldu. biran önce yapanların yakalanmasını istiyoruz" İfadelerini kullandı - İSTANBUL