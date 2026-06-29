Arnavutköy\'de Servis Minibüsü Yandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı.

Yangın, Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy-Ömerli yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan servis minibüsünden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Minibüs şoförü aracı yol kenarına çekti. Alevler kısa süre içerisinde aracın her yerini sardı. Dumanlar uzak bölgeden de görüldü. Şoförün ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL