Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım

Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım
11.10.2025 09:24
Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım
Haber Videosu

Arnavutköy'de bir şahıs, otobüs durağında bekleyen genç kızın yanına aracıyla yaklaşıp camı açarak sözlü tacizde bulundu. Genç kıza "Çok güzelsin, gel seni bırakayım" diyerek tacizde bulunan sapığın yaptıkları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Tacizci ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında sabah saatlerinde taciz olayı yaşandı.

"ÇOK GÜZELSİN, GEL SENİ BIRAKAYIM"

Edinilen bilgiye göre, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızın, yanına yaklaşan S.D. isimli şahıs sözlü tacizde bulundu. Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar kızın yanına gelerek "çok güzelsin, gel seni bırakayım" ifadelerini kullandı. Taciz edilen genç kız şüpheliye tepki gösterdikten sonra uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Genç kız, cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım

TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

