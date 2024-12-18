Arnavutköy'de Tanker Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de feci kaza: Yaşlı adam tankerin altında kalarak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de pazar alışverişi yaptıktan sonra evine doğru yola koyulan 77 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek istediği esnada tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Recep Baz yönetiminde ki 41 AHA 723 plakalı tanker cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada, mahallede bulunan pazar yerinden çıkarak evine doğru yürürken yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nevzat Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi. ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazaya karışan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından 77 yaşındaki Nevzat Özcan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan bir okulun çıkış saatine denk geldi. Bölgede öğrenci yoğunluğu da yaşandı.