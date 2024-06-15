Arnavutköy'de Ters Yöne Girme Tartışması Kavgaya Dönüştü

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Arnavutköy'de, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde iki sürücü ters yöne girme konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Öztuna Sokak'ta karşı karşıya gelen iki araç sürücüsünün yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları güçlükle sakinleştirip ayırırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL