Arnavutköy'de Trafik Kavgası: Sürücü Minibüse Çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Trafik Kavgası: Sürücü Minibüse Çarptı

Arnavutköy\'de Trafik Kavgası: Sürücü Minibüse Çarptı

Arnavutköy'de otomobil sürücüsü, trafik tartışması sonrası servis minibüsüne geri geri çarptı.

12.11.2024 11:34
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Arnavutköy'de trafikte yol tartışması yaşadığı Servis minibüsüne geri geri giderek çarpan otomobil sürücüsü yakalandı.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde 10.11.2024 tarihinde Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü yol yüzünden inatlaşmaya başlamıştı. Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istemişti. Durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarpmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen Ş.M.K.(20) isimli şahıs 10.11.2024 tarihinde yakaladı. Dün adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Trafik Kavgası: Sürücü Minibüse Çarptı - Son Dakika

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