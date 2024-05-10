Arnavutköy'de trafikten kaçan araçlara ceza kesildi

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Arnavutköy'de trafikten kaçmak için ters yöne giren araçların görüntüleri üzerine harekete geçen polis, plakasından tespit edilen 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira ceza kesti.

Olay, Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikten kaçmak için ters yöne giren 06 AFN 206 ve 34 MF 5793 plakalı araçların videosunun ortaya çıkması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, ters istikamette giden araçları videoları inceleyip belirledi. Ters istikamete girerek trafik kurallarını çiğneyen ve tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL