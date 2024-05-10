Arnavutköy'de trafikten kaçan araçlara ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de trafikten kaçan araçlara ceza kesildi

Arnavutköy'de trafikten kaçmak için ters yöne giren araçların görüntüleri üzerine harekete geçen polis, plakasından tespit edilen 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira ceza kesti. Olay, Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikten kaçmak için ters yöne giren 06 AFN 206 ve 34 MF 5793 plakalı araçların videosunun ortaya çıkması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, ters istikamette giden araçları videoları inceleyip belirledi. Ters istikamete girerek trafik kurallarını çiğneyen ve tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL

10.05.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de trafikten kaçmak için ters yöne giren araçların görüntüleri üzerine harekete geçen polis, plakasından tespit edilen 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira ceza kesti.

Olay, Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikten kaçmak için ters yöne giren 06 AFN 206 ve 34 MF 5793 plakalı araçların videosunun ortaya çıkması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, ters istikamette giden araçları videoları inceleyip belirledi. Ters istikamete girerek trafik kurallarını çiğneyen ve tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de trafikten kaçan araçlara ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de trafikten kaçan araçlara ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement