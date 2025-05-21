Arnavutköy'de Yaralı Kartal Kurtarıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yaralı Kartal Kurtarıldı

21.05.2025 15:57
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İstanbul Arnavutköy'de bir grup genç, çayırlık alanda yaralı bir kartal buldu. Gençler, durumu yetkililere bildirdi ve kartal tedavi altına alındı. Veteriner hekim, kartalda açık yaralar ve bacak kırığı tespit ettiklerini açıkladı.

Arnavutköy'de çayırlık alanda yaralı kartal bulundu

Arnavutköy'de bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir çayırlık alanda yaralı şekilde olan ve can çekişen yırtıcı kuş türü olan Kartal, Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde yolda yürüyen bir grup genç çayırlık alanda hareketsiz şekilde yatan yırtıcı kuş türü olan kartal buldu. İstanbul'da nadiren görülen kuş türlerinden olan kartalı fark eden gençler hızla yanına yaklaştı ve kartalın yaşadığını fark etti. Yapılan ihbarlar doğrultusunda yırtıcı kuş türü, Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Vücuduna açık yara ve bacağında kırık olduğu tespit edilen kartal tedavilerinin ardından Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Yırtıcı kuş türü olan kartalı bulan gençlerden Fahri Acar, "Burada kargalar üzerine çullanmıştı tam uçamıyordu bizde berbere gitmeye çalışıyorduk koşarak geldik ve kurtardık daha sonra yetkilileri aradık daha önce hiç görmemiştik ilk defa karşılaşıyoruz. İlk tuttuğumuzda hiç ayağa kalkamıyordu şu an bir tık daha canlı Arnavutköy'de daha önce bir kerede kayaların arasından çıkarılmıştı. Şimdi tedavileri yapılması üzere yetkililere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alınan Kartalla alakalı bilgi veren Veteriner Hekim Beyzanur Acar, "Bugün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan kartalımızın ilk müdahalesini yaptık boynunda açık yarası ve ayak kısmında bir kırığı olduğunu fark ettik. Ön müdahalesini gerçekleştirdik bundan sonraki süreçte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne sevkini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Yaralı Kartal Kurtarıldı - Son Dakika

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