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Arnavutköy'de yaya ve sürücünün yol verme kavgası kamerada

Tekme ve tokatlı kavga da şahıslar Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halinde olan bir araç sürücü ile yaya arasında yol verme kavgası çıktı. Birbirine tekme, tokat saldıran şahıslar İETT otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir araç sürücüsü ile yaya arasında yol verme tartışması yaşandı. Araç sürücüsü, kullandığı aracı ileriye park ettikten sonra tartışmaya devam etmek üzere geri geldi. Devam eden tartışma yerini kavgaya bıraktı. İki şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Caddeye yuvarlandılar, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kavga eden şahıslar caddeye doğru yuvarlanmaya başladı. O esnada caddeden geçen bir İETT otobüsüne doğru savrulan şahıslar otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan ilginç kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.