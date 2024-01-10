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Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Yassıören Mahallesi'nde bulunan 26 bin metrekarelik film stüdyosunda büyük çapta bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy Yassıören Mahallesi\'nde büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor
10.01.2024 - 01:15,  Güncelleme: 01:16
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Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 26 bin metrekare alana kurulu film stüdyosunda büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yassıören, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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