Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Yassıören Mahallesi'nde bulunan 26 bin metrekarelik film stüdyosunda büyük çapta bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
10.01.2024 - 01:15,
Güncelleme: 01:16
Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 26 bin metrekare alana kurulu film stüdyosunda büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - İSTANBUL
Kaynak: İHA