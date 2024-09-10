Arpaçay'da 2 aile arasındaki husumet barış görüşmeleriyle sona erdi - Son Dakika
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Arpaçay'da 2 aile arasındaki husumet barış görüşmeleriyle sona erdi

Arpaçay\'da 2 aile arasındaki husumet barış görüşmeleriyle sona erdi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Bardaklı köyünde devam eden 2 aile arasındaki husumet, Kaymakam Akköz'ün girişimleriyle barış görüşmeleri sonucunda sona erdi. Bu gelişme, bölgedeki huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağladı.

10.09.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Arpaçay'da 2 aile arasındaki husumet Kaymakam Akköz'ün araya girmesiyle son buldu.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Bardaklı köyünde uzun süreden beri devam eden 2 aile arasındaki husumet, yapılan barış görüşmeleriyle sona erdi. Arpaçay'da memnuniyetle karşılanan gelişme, bölgedeki huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağladı.

Bardaklı köyünde ikamet eden Bulut ile Aktaş aileleri arasında devam eden husumet Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ün girişimleri aile büyükleri Bardaklı köy evinde bir araya geldi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz beraberinde Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan'ın katılımı Bardaklı köyünde ikametgah eden Bulut ve Aktaş aileleri köy evinde bir araya geldi. Görüşmelerde, geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi ve karşılıklı anlayışın sağlanması hedeflendi. Toplantının ardından her 2 aile de husumeti sonlandırarak barıştı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, "Bir araya gelen ailelere teşekkür etti. Olumlu geçen görüşmeler sonucunda aile fertleri el sıkışarak aralarındaki husumete son verdiler. Bu husumetin sona ermesi, hem ilçemizin hem de ailelerin geleceği için büyük bir adım. Her iki ailenin de bu kararı alması, örnek bir davranıştır. Tekrar ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çayların içildiği buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bulut ve Aktaş aileleri arasındaki husumetin son bulması Arpaçay ilçe merkezinde de memnuniyetle karşılandı. - KARS

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Arpaçay, Güncel, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arpaçay'da 2 aile arasındaki husumet barış görüşmeleriyle sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arpaçay'da 2 aile arasındaki husumet barış görüşmeleriyle sona erdi - Son Dakika
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