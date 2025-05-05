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Arpaçay'da Silah Operasyonu

Arpaçay\'da Silah Operasyonu

Arpaçay'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

05.05.2025 12:27
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Arpaçay'da silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kars'ın Arpaçay ilçesinde 1 kişiye yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İfadesinin alınmasından sonra serbest bırakılan şüpheliye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 6 bin 531 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arpaçay'da Silah Operasyonu - Son Dakika

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